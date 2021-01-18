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Политика

22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту

Обустройство безопасных пешеходных переходов возле школ и детских садов идет в Псковском регионе уже третий год подряд. Фото ТАСС/ Кирилл Кухмарь

 

В этом году продолжится обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, сообщил официальный портал госорганов Псковской области. Работы будут проведены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обустройство безопасных пешеходных переходов возле школ и детских садов идёт в Псковском регионе уже третий год подряд. В 2019 году были выполнены работы на 31 пешеходном переходе, а в 2020 году – на 27 объектах, в текущем году в планах обустроить 22 пешеходных перехода в девяти муниципалитетах. Всего будет установлено 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания, 2,9 тыс. метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход».

В Порховском районе оборудуют пять пешеходных переходов на дорогах Порхов – Успенье (в Порхове), Туготино – Хилово (в деревне Хилово), Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино (в деревне Славковичи), Подборовье – Лопатово – Боровичи (в деревне Дуброво) и Верхний Мост – Межник (в деревне Верхний мост).

В Псковском районе станут безопаснее три перехода на дорогах Ланева Гора – Соловьи (в Соловьях), Серёдка – Льнозавод (в Серёдке), Родина – Наволок (в Родине).

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установят на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье (в деревне Добручи).

В Палкинском районе обустроят три пешеходных перехода на дорогах Старый Изборск – Палкино – Остров (в Новой Уситве) и Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (в деревнях Качаново и Родовое).

В Печорском районе безопасным станет пешеходный переход на дороге Сенно – Новый Изборск – Печки (в деревне Новый Изборск).

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудуют два пешеходных перехода на дорогах Толкачево – Себеж – Заситино (в деревне Мальково) и Пустошка – Себеж (в Идрице).

В Дедовичском районе – два пешеходных перехода на дорогах Порхов – Успенье (в Дубровке) и Красные Горки – Бакач (в Красных Горках).

В Великолукском районе – два пешеходных перехода на дорогах Великие Луки – Подберезье (в деревне Демидово) и Лакомица – Локниха (в Переслегино).

В Островском районе – три пешеходных перехода на дорогах Остров – Новоржев и Остров – Вышгородок (два в Острове и один в деревне Перевоз).

Работами займётся ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта составляет более 14 млн рублей, средства будут направлены из областного бюджета. Обустройство безопасных пешеходных переходов должно быть выполнено до 1 июня.

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