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Общество

Эвакуация из Капитолия была преждевременной. Пожар был рядом

Пожар был не в здании Капитолия. Фото REUTERS/EDWARD DANIELS

 

Здание Конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возникшего поблизости небольшого возгорания в соседнем квартале. Об этом говорится в распространённом в понедельник, 18 января, в Twitter сообщении секретной службы США. На него ссылается агентство «Известия».

«Правоохранительные службы ликвидировали небольшой пожар в районе между 1-й улицей и Эф-стрит, огонь потушен. В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт», – отмечается в посте.

В настоящее время угрозы для горожан нет.

Ранее в этот же день все здания комплекса Капитолия были заблокированы из-за «внешней угрозы».

 

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