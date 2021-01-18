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Общество

«Псковская правда» подвела итоги конкурса #ВсеВПсков-2020

Полина Рыбачёк из Плюссы. Лучшее селфи. Фото из соцсетей

 

«Псковская правда» и бюро путешествий «Континент» подвели итоги конкурса #ВсеВПсков-2020, участниками которого стали школьники, посетившие этой осенью Псков в рамках нацпроекта «Культура».

Напомним, в 2020 году Псковская область в четвёртый раз стала участником федеральной программы детского туризма. В отличие от трёх предыдущих лет, в этом году из-за эпидемиологической ситуации участниками проекта стали дети из районов Псковской области. Школьники отправились по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье» и в рамках двухдневных туров посетили Псков, Изборск и Печоры.

В проекте приняли участие почти все районы Псковской области. На экскурсиях побывало больше тысячи школьников. И каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе. Бюро путешествий «Континент», являющееся региональным координатором федеральной программы детского туризма, предложило юным туристам прислать в редакцию «Псковской правды» эмоциональные селфи, вдохновлённые поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе.

По итогам голосования, которое проходило на сайте «Псковской правды», приз за лучшее селфи – смартфон – выиграла Полина Рыбачёк из Плюссы. В конкурсе на лучшее видео победил Артём Андреев из Локни. Он также получит смартфон. В конкурсе эссе жюри приняло решение не присуждать главный приз. Но поощрительная награда достаётся Аделине Курносовой из Невеля.

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