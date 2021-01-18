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Общество

Зеленоградский слесарь хотел проститутку, а отдал мошенникам огромные деньги

Вместо удовольствия - денежная кабала. Фото newsru.com

 

В Зеленограде 26-летний слесарь лишился крупной суммы денег, решив скоротать вечер за «общением» с проституткой. Андрей воспользовался сайтом интимных услуг и, выбрав понравившуюся девушку, позвонил по указанному там телефону. Здесь и начались его проблемы. Подробности этой истории «Лайфу» рассказал источник в местных правоохранительных органах.

На том конце провода Андрею объяснили, что возникли технические проблемы и нужно сделать ещё несколько денежных переводов по разным причинам. Мужчина не стал спорить и суммарно перевёл 29 000 рублей, но девушка всё не приезжала.

Он попробовал позвонить ещё раз, но ответил уже мужской голос. Слесарю сообщили, что из-за его неправильных переводов заблокировалась касса борделя. Для её разблокировки нужны ещё 185 000 рублей, в противном случае у мужчины и его семьи будут проблемы. Андрей решил не рисковать. Он оформил потребительский кредит в банке и перевёл деньги на указанные номера. Но через некоторое время ему позвонил некий Хасан Седой с угрозами и требованием выплатить уже 500 000 рублей.

Только тогда слесарь понял, что это дело рук вымогателей. Он обратился за помощью в правоохранительные органы.

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