Окунание детей в иордань может привести к заиканию

23:29, 18 января 2021, ПАИ

Ещё недавно никто бы и не подумал, что окунание в прорубь на Крещение вызовет так много обсуждений среди псковичей. Врач-педиатр высшей категории Ирина Лихоносова рассказала «Комсомольской правде в Пскове», можно ли искупать детей в иордани на Крещение.

«Я считаю, что окунание в прорубь не нужно, особенно деткам. Если взрослые окунаются в ледяную воду осознанно, то для малышей это прежде всего огромный стресс, который может привести даже к заиканию», – пояснила собеседница.

Исключение врач-педиатр сделала только для детей, которых регулярно обливают холодной водой или которые вместе с родителями посещают баню и выбегают из парилки, чтобы потом окунуться в речку или снег.

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