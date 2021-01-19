Возгорание в гаражном кооперативе потушили пожарные в Пскове

10:09, 19 января 2021, ПАИ

В Пскове пожарные потушили возгорание в гаражном кооперативе № 65. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

19 января в 01:18 на улице Гаражный проезд в одном из гаражей загорелся внутренний утеплитель, оплавились бытовая техника и лампы. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Накануне в Псковской области пожарные спасли от огня четыре жилых дома.