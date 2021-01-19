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Культура

Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове пройдёт в 2021 году в новом формате

Фото зрителя фестиваля

В 2021 году в Пскове фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в новом формате. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 19 января. 

По её словам, мероприятие состоится в сокращенном виде, поскольку фестиваль очень дорогой. Проведение «Музыки на воде» в 2020 году стало возможно благодаря выигранному гранту Министерства культуры РФ. 

«Это и сложная локация, и сложная озвучка, и сложная инфраструктура фестиваля, поэтому мы чуть-чуть его скорректировали и уже представили предложение. Я очень надеюсь, что нас поддержат. Просто такие фестивали, как мне кажется, должны жить», - сказала Барышникова. 

Она считает, что фестиваль «Музыка на воде» – это тот формат, тот фестиваль, который «действительно остался в памяти», а победа в «Народном признании – 2020» в номинации «Событие» это подтверждает. 

«Такие проекты нужно поддерживать и всячески их продвигать. На качестве мы, естественно, не будем экономить, а мы просто изменили даты проведения и очередность проведения концертов», - заключила гостья эфира. 

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