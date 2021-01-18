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Экономика

Проект газификации России будет реализован к 2030 году

К 2030 году проект газификации России будет реализован на 100%. Об этом заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Речь идет о технически возможной газификации. Компания уже подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год, и с 1 января темпы газификации уже увеличились.

Алексей Миллер добавил, что существующий уровень тарифов на газ дает «Газпрому» возможность сохранить социальную ориентацию на внутреннем рынке, при этом обеспечив сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.

Отметим, в Псковской области все муниципалитеты планируется газифицировать к 2025 году.

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