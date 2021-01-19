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Общество

Окунуться в купель псковичи могут до 17 часов

Фото Андрея Кокшарова

Псковичи могут окунуться в купель до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В этот день в храмах Пскова прошла утренняя литургия и была освящена вода.

Сегодня все желающие могут принять участие в традиционных массовых крещенских купаниях в прорубях, а также набрать святой воды.

Для псковичей и гостей города к празднику Крещения Господня оборудована купель на реке Великой возле Мирожского монастыря в районе городского пляжа. Окунуться можно в течение светового дня с 10:00 до 17:00. В Великих Луках местные жители окунулись в купель до 14:00.

Помимо этого, купели также оборудованы у погостов Выбуты и Камно. Здесь желающие могут совершить купание до 00:00 19 января. 

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