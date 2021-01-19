Крещение Господне празднуют православные христиане

07:00, 19 января 2021, ПАИ

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост, пишет calend.ru.

Праздник является одним из самых древних. Его установление относится еще ко временам апостолов. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Вода по Ветхому Завету – начало жизни, именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа.

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещающийся приобщается этой тайне, по словам Христа к Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19).

В Псковской области Роспотребнадзор проверил воду, которая будет использоваться в Крещение. Для купания в регионе организовано девять мест.