25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны в России

16:19, 19 января 2021, ПАИ

25 % коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Достаточное количество коек по всем регионам, 25 % коечного фонда сегодня свободны и готовы принять», – заявил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что все находящиеся на амбулаторном лечении обеспечиваются лекарствами во всех регионах. Министр добавил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минздрав подготовил и согласовал проект распоряжения правительства по дополнительному выделению 2,7 млрд рублей для закупки лекарственных препаратов.