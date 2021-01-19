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Общество

25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны в России

25 % коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Достаточное количество коек по всем регионам, 25 % коечного фонда сегодня свободны и готовы принять», – заявил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что все находящиеся на амбулаторном лечении обеспечиваются лекарствами во всех регионах. Министр добавил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минздрав подготовил и согласовал проект распоряжения правительства по дополнительному выделению 2,7 млрд рублей для закупки лекарственных препаратов.

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