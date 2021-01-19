Великолукской области – областную библиотеку!

23:29, 19 января 2021, ПАИ

Во время Великой Отечественной войны у библиотек были особые функции - укреплять связь фронта и тыла, информировать и подбадривать народ, сохранять и, несмотря на войну, нести в массы культуру и мир, пишет «Великолукская правда. Новости»

С самого начала войны и до освобождения города 17 января 1943 года Великие Луки являлись местом тяжёлых боёв. В ходе наступательной операции и в результате жесточайшего сопротивления противника город был практически полностью разрушен. Погибли и почти все книжные богатства городских библиотек.

22 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено представление об образовании Великолукской области с центром в городе Великие Луки. Постановлением Совета Народных комиссаров от 1 ноября 1945 г., за военный подвиг, Великие Луки были названы в числе 15 городов, подлежащих первоочерёдному восстановлению.

Началась налаживаться мирная жизнь: в город возвращались жители, велись строительные и восстановительные работы, создавалась инфраструктура.

В 1944 году, несмотря на объективные трудности, городская библиотека возобновила свою деятельность. Весь сохранённый и собранный заново книжных фонд был размещён в двух комнатах на втором этаже полуразрушенного здания по улице Карла Либкнехта. В 1945 году в городах и сёлах Великолукской области было открыто 72 библиотеки.

Согласно справке, выданной Государственным Архивом в г. Великие Луки, в Решении №44 исполнительного комитета Великолукского областного Совета депутатов трудящихся от 25 января 1946 года был положительно утверждён вопрос об организации на безе городской библиотеки Великолукской областной библиотеки.

Новый статус добавил новых задач и функций. Штат библиотеки к тому времени состоял из 8 сотрудников-специалистов и 5 работников технических служб. Возглавлял библиотеку послевоенного периода Василий Павлович Матвеев.

В 1946 году библиотека занимала уже четыре комнаты (при содействии городских властей были переселены посторонние семьи из двух комнат, примыкающих к библиотечным, был проведён ремонт помещений). На этой небольшой площади в 50 кв. м. разместились два абонемента (взрослый и детский), комната обработки и кабинет директора. Освещение библиотеки было электрическое, отопление печное.

Книжный фонд великолукской городской библиотеки к 1946 году составил около 20 тыс. экз. Литература поступала из Госфонда СССР, Москвы и Ленинграда, приобреталась в магазинах города. Несмотря на то, что финансирование библиотек составило всего 55,9% от плана, на 1 января 1947 г. фонд Великолукской областной библиотеки насчитывал уже 38326 томов.

На основании постановления Совета Министров РСФСР «О мероприятиях по укреплению районных и сельских библиотек» в помощь библиотекам Великолукской области из неиспользованного фонда областной библиотеки выделено 3 500 книг. Значительно активнее стала оказываться и методическая помощь районным библиотекам, путём увеличения числа выездов на места, проведения семинаров, консультаций и рассылки методических писем. При библиотеке создан кружок по изучению библиотечного дела и вопросов текущей политики.

По имеющимся в Комитете по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР сведениям в 1946 году в Великолукской области организован библиотечный коллектор, призванный осуществлять централизованное бесплатное распределение литературы между библиотеками области по разнарядке.

Общественный актив библиотеки составлял 45 человек (учащаяся молодёжь, учителя, врачи, сотрудники учреждений, домохозяйки). Актив привлекался в работе с задолжниками, входил в состав передвижек и книгонош.

В 1946 году в ряде областей, в том числе и Великолукской, Комитетом была проведена проверка состояния учета и охраны книжных фондов. В заключении по отчёту о работе Великолукской областной библиотеки говорится: «Рассмотрев представленный Вами отчёт о работе библиотеки за 1946 год, Управление библиотек отмечает, что, несмотря на неблагоприятные условия работы (теснота помещения, недостаточный штат), библиотека выполнила большой объём работы: привлекла значительное количество читателей (5503 чел), которым выдала 117538 книг». Инвалидам Отечественной войны и престарелым читателям книги на дом доставлялись книгоношами. При Великолукской областной библиотеке работали 28 передвижек (школы – 6, предприятия – 19, учреждения – 3).

Проведено большое количество массовых мероприятий: лекций, громких читок, выступлений по радио, читательских конференций, консультаций по самообразованию и т.д. По различным актуальным тематикам составлялись и вывешивались рекомендательные списки литературы.

Ощутить атмосферу далёкого 1946 года помогают заметки со страниц газеты «Великолукская правда». В номере за 25 мая на первой странице можно прочитать заметку «В детской библиотеке»: «Десятки маленьких читателей ежедневно посещают областную библиотеку. Любители чтения Олег Веселов, Тоня Родченко, Зоя Игнатович, Володя Филиппов в этом году успели прочитать более чем по 50 книг каждый. Большой популярностью пользуются «Два капитана» Каверина, «Сын полка» Катаева и другие книги. С наступлением летних каникул усиливается наплыв читателей. Сейчас детская библиотека обслуживает около 900 читателей». Сегодня, среди перечисленных юных читателей, великолучане могут узнать своих дедушек и бабушек.

В 1947 году библиотека удовлетворяла запросы уже 6 288 читателей.

В конце 1948 года библиотека переехала во вновь выстроенное здание по ул. К. Либкнехта. К строительству новой библиотеки были привлечены немецкие военнопленные. Символично, что ранее на этом месте находилось здание, в котором в июле 1941 года формировалось Великолукское военное ополчение. По этому адресу библиотека находилась до 2010 года.

В новом здании начал работать абонемент, читальный зал, методический и библиографический отдел, книгохранилище, отдел обработки и комплектования. Книжный фонд к этому времени составлял 70 тыс. экз. Немногочисленный коллектив библиотеки проделал большую работу по его обработке и упорядочению.

В 1949 году были организованы годичные курсы, которые выпускали библиотечных работников для всей области. Многие из окончивших эти курсы впоследствии закончили библиотечные техникумы и институты, стали хорошими специалистами, работали в городских библиотеках.

С 1948 по 1954 гг. директором библиотеки работала Елизавета Александровна Ильмень-Кузнецова, личность незаурядная, деятельная, образованнейшая, владевшая 6 иностранными языками (старославянским, древнегреческим, латинским, немецким, английским, французским и испанским), наизусть цитировавшая целые страницы книг.

Библиотека в эти годы использовала разнообразные формы работы для пропаганды книги, привлечения новых читателей, откликалась на важнейшие события внутренней и международной жизни страны.

После выхода в свет первого и второго выпусков альманаха «Великолукская земля» проводились его обсуждения с участием авторов. Библиотека сотрудничала с драматическим театром. Совместно с городским женским советом регулярно выходил устный альманах для женщин. Активно пропагандировались не только лучшие произведения художественной литературы, книги, но и книги, способствующие воспитанию эстетического вкуса. Совместно с детской музыкальной школой библиотека организовала вечер, посвященный творчеству А. С. Даргомыжского. Творчеству Дж. Г. Байрона был посвящен литературный монтаж, сделанный студентами педагогического института. В 50-е годы библиотека стала применять такую форму работы, как обзоры новинок литературы. С каждым годом все шире пропагандировалась книга вне стен библиотеки. К началу 1951 года были созданы алфавитный и систематический каталоги. С 1950 года в библиографическом отделе стала вестись картотека газетно-журнальных статей.

В конце 1955 года штат библиотеки был увеличен до двадцати пяти человек, созданы научно-методический и библиографический отделы.

В октябре 1957 года Великолукская область была упразднена. Город Великие Луки вошел в состав Псковской области, Великолукская областная библиотека была реорганизована в центральную городскую. Больше внимания стало обращаться на работу с населением города.

В 2021 году исполняется 75 лет с момента принятия решения об организации Великолукской областной библиотеки. В этом статусе библиотека проработала 11 лет. Эти сложные, послевоенные годы - одна из вех истории Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского.

Но книги и библиотеки не уходят в прошлое. Они вне времени. Сегодня библиотеки превращаются в современные пространства, в которых можно читать, работать, отдыхать с друзьями, играть и учиться. Приходите в библиотеки!

Елена Егорова, зам. директора МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» по библиотечной работе