О работе фонда «Защитники Отечества» рассказала Надежда Васильева. Главное
Руководитель Псковского регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года;
- поступило более 26 тысяч обращений, 99% из которых решены положительно;
- обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни;
- среди самых востребованных вопросов – оказание бесплатной юридической помощи;
- 172 межрегиональных обращения рассмотрел фонд за последнее время. «Фонд «Защитники Отечества» как единый огромный организм по всей стране»;
- псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вошёл в тройку сильнейших по стране в 2024 году;
- количество обращений в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» возросло в четыре-пять раз;
- в настоящий момент филиал фонда, как вся страна, готовится к запуску государственной информационной системы «Защитники Отечества».
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