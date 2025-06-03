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Проект Sketches представят в «Михайловском»

Проект Sketches представят один из лидеров нового джаза и перформативной сцены в России Алексей Круглов и ведущая отечественная джазовая певица и пианистка Карина Кожевникова на Днях пушкинской поэзии и русской культуры 7 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Проект основан на шедеврах классиков (Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Пьяцоллы) в джазовой обработке и поэзии Александра Пушкина.

В этой программе Карина Кожевникова сочетает в своём исполнении джазовую вокальную стилистику и оперный вокал с фортепианной техникой, а Алексей Круглов не только выступает в качестве саксофониста, но и аккомпанирует на фортепиано Карине Кожевниковой. Оба артиста читают со сцены стихи Пушкина разных лет. В программе также два вокальных произведения – романсы Римского-Корсакова на стихи Пушкина («Эхо», «Цветок») в джазовой обработке.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Узнать подробнее о праздничной программе можно на сайте фестиваля.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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