Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

14:14, 20 января 2021, ПАИ

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, пишут федеральные СМИ. В Российском фонде прямых инвестиций, направившем заявление, рассчитывают, что экспертиза начнётся уже в феврале.

Перед этим разработчиков вакцины «Спутник V» проконсультировали международные эксперты Европейского агентства лекарственных средств. В ближайшее время они направят создателям вакцины рекомендации.

«Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Его создали сотрудники Центра имени Гамалеи совместно с РФПИ. В декабре в стране стартовала вакцинация. Также российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы.