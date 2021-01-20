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Общество

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, пишут федеральные СМИ. В Российском фонде прямых инвестиций, направившем заявление, рассчитывают, что экспертиза начнётся уже в феврале.

Перед этим разработчиков вакцины «Спутник V» проконсультировали международные эксперты Европейского агентства лекарственных средств. В ближайшее время они направят создателям вакцины рекомендации.

«Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Его создали сотрудники Центра имени Гамалеи совместно с РФПИ. В декабре в стране стартовала вакцинация. Также российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы.

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