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Культура

Мы сделали маленькую победу — Наталья Дубровская о федерализации музея-заповедника «Изборск»

«Мы большой и серьезный путь прошли, а инициаторами [получения федерального статуса. – ПАИ] был именно коллектив музея-заповедника «Изборск», чтобы войти в состав федеральных музеев. Это, конечно, мы сделали маленькую, но победу», – заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

Дубровская также отметила, что приобретение музеем-заповедником федерального статуса взволновало коллектив: «Прежде всего я скажу, что чувства у большинства коллектива больше волнительные, чем радостные, потому что наша свободная крепость, наш свободный музей были всегда за развитие, коллектив очень яркий, динамичный, инициативный. Конечно, объединение немножко сдерживает – ресурсов недостаточно».

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник создан 11 июля 2019 года в результате слияния Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск». Распоряжение о принятии в федеральную собственность Псково-Изборского объединенного музея-заповедника подписано 31 декабря 2020 года председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Согласно документу, учреждение передается в ведение Минкультуры России.

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