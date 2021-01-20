С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают надежды на увеличение штата

18:13, 20 января 2021, ПАИ

С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают надежды на увеличение штата. Об этом заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

Наталья Дубровская подчеркнула, что музей нуждается в дополнительных работниках, прежде всего знающих историю, умеющих водить экскурсии. Кроме того, в музей-заповедник требуется около 20 научных сотрудников.

«Для Изборска это очень важно, и для музейных коллекций, и для работы с публикой, и для создания новых выставочных проектов. Поверьте, у нас очень большие планы», – рассказала Дубровская, добавив, что надежду на расширение численности коллектива она связывает с федерализацией музея.

«Мы надеемся, что Министерство культуры нас поддержит и у объединённого музея будут возможности, чтобы нагрузка, которая ложится сейчас, экскурсионная, научная работа, научно-фондовая работа с госкаталогом более ровно распределялась, потому что мы ждём у себя в музее молодых специалистов, выпускников университета и тех людей, кто любит историю и имеет профессиональное образование», – заключила она.

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник создан 11 июля 2019 года в результате слияния Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск». Распоряжение о принятии в федеральную собственность Псково-Изборского объединённого музея-заповедника подписано 31 декабря 2020 года председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Согласно документу, учреждение передаётся в ведение Минкультуры России.