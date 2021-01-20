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Общество

Авиапилота затравили в соцсетях из-за поста о Навальном

Пилот Пырков нелестно высказался о Навальном. Фото скрин видео

Пилота Nordwind затравили в сети и даже могут уволить из-за поста о Навальном, об этом рассказал канал RT в своём Telegram-канале.

В день, когда Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию, в небе над Москвой кружило много самолётов из-за закрытия аэропорта Внуково.

Пилот Nordwind Максим Пырков в своём Instagram написал, что самолётам пришлось кружить в воздухе с минимальным запасом топлива, ожидая посадки, а пассажиры оказались «заложниками ситуации», потому что «какой-то клоун из Берлина летит».

В итоге оппозиционер Рустем Адагамов рассказал, что пилот якобы обвинил Навального в том, что у его самолёта кончилось горючее. Пыркову начали сыпаться угрозы в соцсетях, сейчас его аккаунт закрыт. В авиакомпании Nordwind объявили о начале служебной проверки и пообещали применить в отношении сотрудника «необходимые меры воздействия».

Пырков работал в гражданской авиации, а также получил приглашение из миссии ООН. Летал с гуманитарными грузами в горячие точки, в том числе в зону активного конфликта в Сомали. Также он достаточно известный фанат «Спартака», у него тысячи подписчиков в соцсетях.

Напомним, что 17 января Навальный вернулся из Германии в Россию, его самолёт должен был совершить посадку во Внукове, но из-за закрытия аэропорта на прилёт приземлился в Шереметьеве. На выходе из аэропорта Навального задержали из-за многократных нарушений постановления суда.

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