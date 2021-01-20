В центре Мадрида произошёл сильный взрыв

20:34, 20 января 2021, ПАИ

Мощный взрыв произошёл на улице Толедо в центре Мадрида. По данным издания El Comercio, погибли как минимум четыре человека. Как сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на очевидцев, пострадали шесть человек. По информации El Mundo, причиной ЧП могла быть утечка газа.

По данным газеты El Pais, в пятиэтажном здании, где произошёл взрыв, находится церковный приход. В результате взрыва сильно пострадали верхние этажи здания. Взрыв прогремел в тот момент, когда рабочие проверяли в здании газопровод, уточнило издание.

Полиция оцепила территорию вокруг здания. На оцепленной территории, по информации El Mundo, находятся дом престарелых и школа. На месте работают пожарные. Идёт эвакуация людей. Экстренные службы подтвердили ранение шести человек и гибель двоих. Двое пострадавших госпитализированы. По данным СМИ, никто из школьников и постояльцев дома престарелых не пострадал, сообщает издание «Коммерсантъ».

У посольства России в Испании нет информации о том, что при взрыве могли пострадать граждане РФ. «Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа», – говорится в сообщении.