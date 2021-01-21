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Общество

Минздрав направил в регионы правила вакцинации от коронавируса

Минздрав утвердил правила проведения вакцинации от коронавируса и разослал их в регионы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документом регламентируется весь процесс проведения вакцинации, приемки, хранения и применения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с температурой хранения ниже -18°С (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению).

В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов Covid-19 за последние 2 недели.

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