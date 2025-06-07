Заупокойная служба по Александру Пушкину прошла в Святогорском Свято-Успенском монастыре

15:07, 07 июня 2025, ПАИ

Главным молитвенным – церковным – событием центрального дня LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии стала заупокойная служба по Пушкину в Святогорском Свято-Успенском монастыре в посёлке Пушкинские Горы, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Литию служил митрополит Псковский и Порховский Матфей с братией обители. На службу собрались многочисленные жители посёлка, представители областной и районной власти, сотрудники и гости музея-заповедника, рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

«В день Троицкой родительской субботы мы вспоминаем нашего земляка, – сказал митрополит, – замечательного человека, какой рождается один даже не на поколение, a, наверное, на столетие. Многих людей его творчество заставляет задуматься о существовании Бога. Люди, которые, может быть, совсем не знали Христа, открывая его произведения, задают вопрос: почему русская цивилизация существует до сих пор? Вот пока в ней есть такие гении (не только в литературе – у нас много замечательных и градостроителей, и военачальников, и художников), пока такие люди есть, Россия будет существовать. Пока Россия будет с Богом, её никому не сломить».

Открывая небольшой гражданский митинг по окончании службы, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Георгий Василевич напомнил собравшимся у могилы поэта о Троицкой родительской субботе. «В этот день мы вспоминаем, что все у господа живы, что сам Александр Сергеевич всегда с нами. У всех у нас есть Пушкин. И Пушкин таков, что через него мы восстанавливаем свои давние семейные связи, свою семейную историю, историю страны, в которую вплетены судьбы наших близких, родных, наших предков», – сказал директор музея-заповедника «Михайловское».

Основные светские события центрального дня LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии сейчас разворачиваются на Праздничной (Поэтической) поляне в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», напомнили в учреждении.

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