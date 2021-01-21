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Общество

Состояние тротуаров ежедневно контролируется в Пскове

В Пскове ежедневно контролируется посыпка тротуаров противогололедными материалами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Мониторингом качества работ по механизированному и ручному распределению противогололедных материалов на покрытии тротуаров занимаются сотрудники отдела эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог управления городского хозяйства администрации Пскова.

В УГХ отметили, что работы по посыпке пешеходных зон выполняются в рамках муниципальных контрактов. Технология, по которой их проводят, регламентирована отраслевым дорожным методическим документом «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р.

В управлении городского хозяйства добавили, что зимняя скользкость на тротуарах должна устраняться в течение 12 часов после ее обнаружения. Это предусмотрено ГОСТом Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

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