Циклон «Кристоф» испортит погоду в Псковской области

10:33, 21 января 2021, ПАИ

Циклон «Кристоф» испортит погоду в Псковской области, сообщает Центр «Фобос».

20 января под влиянием атлантического циклона оказался Калининград. 21 января тёплый фронт накрыл западные и северо-западные районы страны. Основная масса тёплого воздуха ещё за пределами России, поэтому почти везде идёт снег. На западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях не исключены ледяные дожди.

22 января география ненастья увеличится. Интенсивных осадков не ожидается, однако жителям центральных областей, Поволжья, Ленинградской области и Карелии снова стоит быть готовыми к гололёду.

Впоследствии атлантическая волна дойдёт и до Москвы.