0
13:35
Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной
13:12
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
13:06
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
12:30
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
12:15
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
11:44
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
11:44
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Еще новости
Общество

Циклон «Кристоф» испортит погоду в Псковской области

Циклон «Кристоф» испортит погоду в Псковской области, сообщает Центр «Фобос».

20 января под влиянием атлантического циклона оказался Калининград. 21 января тёплый фронт накрыл западные и северо-западные районы страны. Основная масса тёплого воздуха ещё за пределами России, поэтому почти везде идёт снег. На западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях не исключены ледяные дожди.

22 января география ненастья увеличится. Интенсивных осадков не ожидается, однако жителям центральных областей, Поволжья, Ленинградской области и Карелии снова стоит быть готовыми к гололёду.

Впоследствии атлантическая волна дойдёт и до Москвы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
21 января 2021
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
21 января 2021
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
21 января 2021
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
21 января 2021
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
21 января 2021
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
21 января 2021
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live
21 января 2021
Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live
15 504 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
21 января 2021
15 504 человека вылечились от коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...