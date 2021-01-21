Ему сложно вылезти из кабалы, в которую он себя загнал, — Семен Серзин об Урганте

15:44, 21 января 2021, ПАИ

«Мне кажется, ему сложно вылезти из кабалы, в которую он сам себя загнал. Мы с ним пообщались после [съемок выпуска «Вечернего Урганта]. Он же тоже закончил Театральную академию в Питере», - заявил актер и режиссер Семен Серзин о шоумене Иване Урганте в интервью арт-директору Псковского драмтеатра Андрею Пронину.

По словам Семена Серзина, Иван Ургант хотел играть в БДТ (Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова), где когда-то уже работал какое-то время, но занят постоянно съемками в передаче «Вечерний Ургант».

«Он же каждый день записывает эту программу, и это, конечно, сложное испытание – не превратить это в рутину. Он все-таки умудряется не превратить, мне кажется», - сказал Серзин, добавив, что Ургант все же человек талантливый.