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Общество

40 молодых сотрудников пополнили ряды псковской Росгвардии

В Пскове 40 сотрудников, впервые поступивших на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, присягнули на верность Отечеству. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в торжественной церемонии приняли участие начальник управления полковник полиции Игорь Иванов, руководители отдела вневедомственной охраны, председатель Совета ветеранов ведомства полковник полиции в отставке Юрий Андреев.

Новые сотрудники дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными.

Перед этим они прошли программу обучения в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. В течение трёх месяцев сотрудники вневедомственной охраны изучали организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, знакомились с профессиональной культурой и этикой, тактикой охраны общественного порядка, основами криминалистики. Они прошли строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовку. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно сдали экзамены.

Игорь Иванов отметил, что присяга — это торжественное и важное событие в становлении сотрудников Росгвардии. «Вступив в ряды защитников правопорядка, вы приняли на себя высокую ответственность за безопасность жизни и здоровья людей, уважения их прав и свобод, соблюдение Конституции и законов нашей страны», - обратился он к новым сотрудникам.

В завершение мероприятия росгвардейцам, отличившимся в период первоначального обучения, вручили награды. Затем состоялась экскурсия по выставке вооружения и специальных средств, которую для коллег организовали сотрудники СОБР.

Теперь росгвардейцы могут выполнять свои непосредственные служебные обязанности в территориальных подразделениях вневедомственной охраны.

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