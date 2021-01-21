Режиссер «Человека из Подольска»: Псковские актеры — классные

16:01, 21 января 2021, ПАИ

«Артисты в псковском театре классные, мне нравятся», - заявил актер и режиссер Семен Серзин в интервью арт-директору Псковского драмтеатра Андрею Пронину.

По словам Серзина, актеры Псковского драмтеатра, занятые в его спектакле «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова, в какой-то мере играют главного персонажа – «загадочного Александра Вивата, о котором никто не знает и даже не может предположить, что это за человек».

Из-за этого, как отметил режиссер, в репетициях присутствует некая загадочность.

«Не хочется вынимать все сразу из артистов, понимать, каковы они, кто они на самом деле. Но мне кажется, что у нас собралась интересная компания, как по-человечески, так и по-актерски», - заключил Семен Серзин.