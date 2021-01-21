Спектакль скучный, хотя приходите — Семен Серзин о «Свидетельских показаниях»

16:10, 21 января 2021, ПАИ

«Спектакль-то «скучный», хотя приходите, – в смысле про скуку и про то, как человек с этой скукой пытался справиться: даже смерть в попытке уйти от скуки его не спасла. И поэтому здесь очень важно разобраться с текстом, потому что он, в общем-то, и несет главную смысловую нагрузку», – рассказал актер и режиссер Семен Серзин о своем спектакле «Свидетельские показания» в интервью арт-директору Псковского драмтеатра Андрею Пронину.

По словам Семена Серзина, спекталь «Свидетельские показания» – это детектив, который «должен быть захватывающим».

В Псковском драмтеатре идут репетиции этого спектакля по пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Главный герой — таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». Зрители должны будут выяснить, каким он был человеком, сопоставив высказывания разных людей.

В постановке сыграют заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Анна Шуваева и другие актеры Псковского драмтеатра.