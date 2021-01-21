Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

16:49, 21 января 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 397 человек, в Островском – 1 317, в Невельском – 1 154.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (188), Красногородском (165) и Усвятском (119) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 256 человек, в Великих Луках – 5 239.

Всего в Псковской области выявлено 28 129 случаев заражения коронавирусом, 15 504 пациента выздоровели, 117 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.