Около тысячи раз нарушали жители Псковской области закон о тишине в минувшем году

18:36, 21 января 2021, ПАИ

За 2020 год в Псковской области зафиксирована почти одна тысяча нарушений закона о тишине, составлены протоколы. Об этом рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По его словам, граждане активно обращаются в полицию с жалобами о нарушении закона о тишине. На каждое такое обращение выезжают сотрудники ведомства.

«Данные полномочия нам переданы соглашением между администрацией Псковской области и областным УМВД в 2018 году. Статья 2.2 называется «Нарушение тишины и покоя граждан на территории Псковской области». До середины 2020 года она была в немного усечённом порядке – речь шла о нарушении тишины и покоя в многоквартирных домах. Но так как Псковская область состоит не только из многоквартирных домов, есть и частный сектор, и общественные места, была проведена совместная работа с администрацией области, в результате которой в закон в апреле 2020 года внесли изменения, был расширен спектр объектов. В середине года подписано дополнительное соглашение о передаче дополнительных полномочий сотрудникам полиции. В настоящий момент мы выполняем их в полном объёме», – рассказал Владимир Круглов.

Он также пояснил, что сотрудники полиции наделены правом только фиксации правонарушений, опроса граждан, составления протокола. Наложением санкций занимаются суды, которые решают, в какой степени гражданин нарушил законодательство.

«Бывает, конечно, что люди в отказ идут, говорят, что не шумели. Свидетельская база собирается и отправляется на рассмотрение суда. Обычно граждане не жалуются, если единичное нарушение тишины – мероприятие, например, какое-то. Соседские отношения к этому не приводят. А если на постоянной основе спать не дают, дискотеки устраивают, тут, естественно, людям надоедает, они обращаются в полицию», – добавил гость эфира.