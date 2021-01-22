Спасти зимующих птиц: псковичей приглашают на конкурс экокормушек

09:32, 22 января 2021, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Хранители птиц», которая стартовала на платформе Ecowiki.ru. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Движения ЭКА.

Участникам конкурса предстоит провести мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц из вторсырья на основании подготовленной инструкции. Лучшие мастер-классы выберет жюри платформы Ecowiki.ru 5 марта, три победителя получат в подарок домик для птиц «Синичник».

Для участия необходимо присоединиться к акции «Хранители птиц» на Ecowiki.ru и ознакомиться с инструкцией ecowiki.ru/winterbirds-for-activists; до 28 февраля провести мастер-класс и выложить пост в социальных сетях с рассказом о мероприятии, фотографиями и хештегами #эковики #хранителиптиц2021. После нужно сдать отчет в личном кабинете акции на сайте Ecowiki.ru.