Михаил Ведерников прокомментировал проверку Псковской городской поликлиники

22:01, 22 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал внеплановую проверку подразделений Псковской городской поликлиники. «Сейчас ситуация нормализовалась, но сделано это во многом благодаря вашей реакции», – обратился он к жителям региона на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников поблагодарить всех, кто вовремя подал сигнал о существующих проблемах. Он пообещал периодически совершать такие визиты, и не только в учреждения здравоохранения.