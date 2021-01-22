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Общество

Михаил Ведерников прокомментировал проверку Псковской городской поликлиники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал внеплановую проверку подразделений Псковской городской поликлиники. «Сейчас ситуация нормализовалась, но сделано это во многом благодаря вашей реакции», – обратился он к жителям региона на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников поблагодарить всех, кто вовремя подал сигнал о существующих проблемах. Он пообещал периодически совершать такие визиты, и не только в учреждения здравоохранения.

 

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