По факту смерти пациента-сердечника из Великих Лук проведут служебную проверку

22:03, 22 января 2021, ПАИ

По факту смерти пациента Великолукской межрайонной больницы, которого не успели отправить в Москву, будет проведена служебная проверка. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона рассказал, что на неделе ему пришло сообщение с просьбой помочь мужчине, который попал в Великолукскую межрайонную больницу с жалобами на сердечные боли.

«Четыре дня врачи не могли корректно диагностировать заболевание. Пациенту становилось всё хуже. К моменту, когда мне попало обращение, прошло слишком много времени», – отметил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что буквально в течение дня удалось договориться перевезти мужчину Москву, чтобы сделать операцию. Все документы по этому вопросу уже были согласованы.

«Но, к моему глубокому личному сожалению, в четверг днём мужчина скончался. Есть основания полагать, что в этом случае могла быть врачебная ошибка», – заметил глава региона и добавил, что, если подтвердится вина персонала, последствия для руководства больницы будут самыми жёсткими.

Михаил Ведерников принёс искренние соболезнования семье, и в частности сестре пациента, которая сделала всё возможное для спасения брата. «Я предметно разберусь, что там происходило в эти дни», – пообещал он.