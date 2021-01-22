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Культура

Губернатор – о Днях пушкинской поэзии: Это будет мероприятие всероссийского уровня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил команду Псковской областной филармонии, «ПсковКонцерта», Пушкинского заповедника за новые идеи в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. «Мы рассчитываем организовать мероприятие всероссийского уровня, которое даст новый импульс к восстановлению туристической сферы после вынужденного перерыва», – заявил он в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, ключевым пунктом программы станет театральная постановка оперы П. Чайковского «Евгений Онегин». «Она будет показана на «оперной» сцене – беспроигрышная классика в исполнении нашего блистательного оркестра», – заметил Михаил Ведерников.

Особое внимание будет уделено семейному досугу – продуманы мероприятия как для родителей, так и для самых маленьких гостей фестиваля. «Но необязательно ждать лета, чтобы послушать наш симфонический оркестр и проникнуться наследием великого русского поэта. Филармония выходит с каникул и 6 февраля даёт первый концерт под названием «Восемь вопросов Пушкину», – рассказал глава региона.

Он пообещал, что формат обещает быть интересным, а самое главное, безопасным для всех зрителей – только 25 % зала может быть заполнено.

«Желаю хороших выходных и крепкого здоровья. Берегите себя!» – заключил губернатор.

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