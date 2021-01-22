Историко-культурную ценность 10 объектов установили псковские археологи в 2020 году

16:44, 22 января 2021, ПАИ

Псковские археологи в 2020 году установили историко-культурную ценность 10 объектов. Информацию с результатами деятельности за прошлый год опубликовал Археологический центр Псковской области.

Выявленные объекты обладают признаками объекта культурного наследия: «Два кургана и сопка близ д. Чириково» 2-й пол. I тыс. н. э. (Псковская область, Новосокольнический район, Насвинская волость); «Каменный крест у деревни Заклинье» XIV-XVII вв. (Псковская область, Стругокрасненский район, Новосельская волость); «Каменные кресты у д. Заклинье» XIV-XVII вв. (Псковская область, Стругокрасненский район, Новосельская волость); «Одиночная сопка у деревни Мурово» I тыс. н. э. (Псковская область, Стругокрасненский район, Новосельская волость); Каменный крест у деревни Поречье» XIV-XVII вв. (Псковская область, Стругокрасненский район, Новосельская волость); «Грунтовый могильник у ур. Ашвидово» XIII-XIV вв. (Псковская область, Островский район, СП «Воронцовская волость»); «Селище у деревни Щемеровы Боровы» XIII-XV вв. (Псковская область, Пушкиногорский район, ГП «Пушкиногорье», в 1,2 км к северо-востоку от деревни Щемеровы Боровы); «Одиночный курган 1 у деревни Опухлики» 2-й пол. I тыс. н. э. (Псковская область, Невельский район, СП «Ивановская волость»); «Одиночный курган 2 у дер. Опухлики» 2-й пол. I тыс. н. э. (Псковская область, Невельский район, СП «Ивановская волость»); «Курганная группа у дер. Опухлики» 2-й пол. I тыс. н. э. (Псковская область, Невельский район, СП «Ивановская волость»).

За год в регионе было выявлено 10 фактов разрушения памятников археологии.