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Общество

На прилавках Пскова могут появиться огурцы и картофель эконом-класса

Скрюченные огурцы будут продавать дешевле. Фото dachadecor.ru

 

Ранее некондиционный картофель, как и огурцы, утилизировали. Теперь их предложили продавать по сниженной цене, сообщает NewsMail.ru.

Сегодня производители картофеля предложили сетевым магазинам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар «экономкласса». Цена на него будет ниже, чем на обычный картофель.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, такая же история может произойти и с огурцами. Он уточнил, что сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы.

Остальные овощи, которые не уступают по качеству, приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.

«Мы как союз прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьёзно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то неважна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор», — сказал Глушков «Газете.ru».

Он пояснил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы составит 20−30 %. Своё предложение Плодоовощной союз намерен направить ретейлерам на совещании, которое пройдёт 26 января.

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