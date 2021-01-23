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Общество

Прививку от коронавируса сделали более 100 жителей Великих Лук

Более 100 жителей Великих Лук привились от коронавируса. Об этом заявил глава Великих Лук Николай Козловский во время видеообращения в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы города, на данный момент вакцинируются только граждане из группы риска. Более 50 человек уже сделали прививку двукратно и 60 – однократно. На амбулаторном лечении с коронавирусом находится более 600 великолучан.

Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что Псковская область получит дополнительно более 30 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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