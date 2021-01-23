Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января

14:12, 23 января 2021, ПАИ

25 января в Великих Луках стартует вакцинация от коронавируса всех желающих. Об этом заявил глава города Николай Козловский в видеообращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Глава города отметил, что уже привились 110 великолучан, которые относятся к группе риска. Остальные желающие смогут привиться с понедельника. Для этого следует позвонить по номеру (8 82112) 29-94-04. Возможна также запись на прививку через портал госуслуг.