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Общество

Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января

25 января в Великих Луках стартует вакцинация от коронавируса всех желающих. Об этом заявил глава города Николай Козловский в видеообращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Глава города отметил, что уже привились 110 великолучан, которые относятся к группе риска. Остальные желающие смогут привиться с понедельника. Для этого следует позвонить по номеру (8 82112) 29-94-04. Возможна также запись на прививку через портал госуслуг.

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