Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной

13:44, 23 января 2021, ПАИ

Псковские водители рассказали, как проезжают круговой перекрёсток на Инженерной и Индустриальной.

Автолюбитель Илья Токарев отметил, что съехать с круга можно, если находишься на внешней крайней полосе. Сам Илья уже попадал в аварию из-за водителя, который покидал кольцо с внутренней части.

Автопутешественник Игорь Метлицкий, напротив, считает, что можно выезжать и с внутренней полосы.

«Так проще, если вы едете вместе с человеком, то вместе с ним и съезжаете, это логично», – отметил Игорь, добавив, что так делают многие, в том числе водители такси и автобусов.

Игорь считает, что нужно поставить знак «Направления движения по полосам» и это улучшит проезд в два раза.

Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт разъяснил, как же всё-таки правильно проезжать круговой перекрёсток.