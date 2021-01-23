0
17:28
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
16:49
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
16:18
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
15:27
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
14:12
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
13:44
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
12:28
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной

Псковские водители рассказали, как проезжают круговой перекрёсток на Инженерной и Индустриальной.

Автолюбитель Илья Токарев отметил, что съехать с круга можно, если находишься на внешней крайней полосе. Сам Илья уже попадал в аварию из-за водителя, который покидал кольцо с внутренней части.

Автопутешественник Игорь Метлицкий, напротив, считает, что можно выезжать и с внутренней полосы.

«Так проще, если вы едете вместе с человеком, то вместе с ним и съезжаете, это логично», – отметил Игорь, добавив, что так делают многие, в том числе водители такси и автобусов.

Игорь считает, что нужно поставить знак «Направления движения по полосам» и это улучшит проезд в два раза.

Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт разъяснил, как же всё-таки правильно проезжать круговой перекрёсток.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
23 января 2021
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
23 января 2021
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
23 января 2021
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
23 января 2021
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
23 января 2021
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
23 января 2021
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
23 января 2021
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях
23 января 2021
Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях

Идет загрузка...