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Общество

Не прилетевшим из Москвы в Псков пассажирам рассказали, как вернуть деньги за билет

Пассажирам, которые не смогли прилететь из Москвы в Псков рассказали, как вернуть деньги за билет. В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отметили, что по данному вопросу следует обращаться по месту приобретения авиабилета.

Если билет оформлялся непосредственно в авиакомпании «Азимут», пассажиры могут отправить заявление в свободной форме на электронный адрес: infoavia@azimuth.aero, приложив скан-копию (фото) первого разворота паспорта пассажира.

Подробнее о возврате средств можно узнать в разделе «Правила и условия возврата авиабилета» на сайте авиакомпании. 22 января из Москвы в Псков вылетел пассажирский самолёт, который не смог совершить посадку и вернулся обратно в аэропорт. 

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