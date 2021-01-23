Не прилетевшим из Москвы в Псков пассажирам рассказали, как вернуть деньги за билет

16:32, 23 января 2021, ПАИ

Пассажирам, которые не смогли прилететь из Москвы в Псков рассказали, как вернуть деньги за билет. В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отметили, что по данному вопросу следует обращаться по месту приобретения авиабилета.

Если билет оформлялся непосредственно в авиакомпании «Азимут», пассажиры могут отправить заявление в свободной форме на электронный адрес: infoavia@azimuth.aero, приложив скан-копию (фото) первого разворота паспорта пассажира.

Подробнее о возврате средств можно узнать в разделе «Правила и условия возврата авиабилета» на сайте авиакомпании. 22 января из Москвы в Псков вылетел пассажирский самолёт, который не смог совершить посадку и вернулся обратно в аэропорт.