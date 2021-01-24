Как удалёнка влияет на здоровье человека

11:04, 24 января 2021, ПАИ

Россиянам рассказали, как дистанционная работа влияет на здоровье человека, а также какие заболевания обостряются при таком режиме труда, пишет RT.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, во время дистанционной работы большинство людей не испытывают достаточных физических нагрузок, что приводит к набору веса. Это в свою очередь грозит панкреатитом, проблемами желудочно-кишечного тракта и иммунной системы.

Негативное влияние на здоровье человека оказывает и неправильный выбор рабочего места, например работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване. По словам врача, это повлияет на обострение остеохондроза.

«Любой болевой синдром – от гиподинамии, растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы всё работало как нужно», – пояснила Людмила Лапа.

По словам врача, также необходимо правильно выстроить свет. Освещение должно быть с левой стороны, чтобы были хорошо видны цифры. При этом важно соблюдать режим, каждые полчаса работы за компьютером вставать, походить, попить воды. Тогда, по мнению специалиста, организм будет работать в здоровом ритме.

В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удалённой работы. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.