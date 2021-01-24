Федосеев день наступил по народному календарю

12:12, 24 января 2021, ПАИ

24 января в христианской традиции почитается последний император Рима – Феодосий Великий, в конце V века законодательно запретивший языческие культы. Как пишет calend.ru, в православном именослове имя Феодосий, или Федосий, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми – с преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, с мучеником Феодосием Сирмирским.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья: люди считали, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперёк».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно тёплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны – худая зима живуча»; «Тёплые дни января добром не отзываются».