Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

12:17, 24 января 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. Общее количество умерших в регионе от COVID-19 достигло 121. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Псковской области зарегистрировано 28 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 16 313 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.