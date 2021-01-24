Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

13:11, 24 января 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 827 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 241 397. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 28 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 16 313 пациентов, 121 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.