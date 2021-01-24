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Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове

Спасатели извлекли из машины пострадавшего в ДТП в Пскове водителя микроавтобуса Iveco Daily с помощью гидравлического инструмента, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП случилось 24 января около 13:40 возле дома № 4 на улице Пожиговской. Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Iveco Daily.

  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека – два водителя и один пассажир. Водителей автомобилей госпитализировали в медицинское учреждение, пассажир микроавтобуса от госпитализации отказался. По предварительным данным, один из водителей находится в критическом состоянии.

На месте работают аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По словам пассажира микроавтобуса, водитель автомобиля Volkswagen начал уходить на встречную полосу. Водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения, но не смог. Очевидцы также сообщили, что от водителя легкового автомобиля исходил сильный запах алкоголя. 

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