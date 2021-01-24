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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе

24 января на трассе «Великие Луки – Невель», за поворотом на деревню Рыжаково Великолукского района столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, передаёт корреспондент газеты Великолукского района «Наш путь».

Водитель Citroën ехал из Великих Лук в сторону Невеля. Женщина за рулём Lada Granta ехала ему навстречу. Водитель легковушки выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.

  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадала водитель Lada Granta, женщину госпитализировали. На данный момент она находится в приёмном покое Великолукской межрайонной больницы.

Водитель Citroën в ДТП не пострадала. По её словам, женщина за рулём Lada Granta «неслась как сумасшедшая».

Ранее в Пскове произошло аналогичное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Двух водителей госпитализировали в медицинское учреждение. 

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