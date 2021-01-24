448 нарушений выявила псковская рыбоохрана за 10 месяцев

20:40, 24 января 2021, ПАИ

За 10 месяцев 2020 года псковская рыбоохрана выявила 448 административных правонарушений, возбуждено 15 уголовных дел. Об этом в своей статье сообщил колумнист ПАИ Николай Бесклёвный, ссылаясь на данные протокола 46-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству России и Эстонии.

За нарушения правил рыболовства и нанесённый ущерб водным биологическим ресурсам и за нарушение закона «О водоохранной зоне» псковские рыбинспекторы на 1 ноября 2020 года выписали штрафов на 1 371 700 рублей, предъявили исков на 1 853 000 рублей, а также изъяли 139 килограммов рыбы.

Николай Бесклёвный отметил, что суммы штрафов в два-три раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Подробнее о том, кому мешают рыболовы-любители, читайте здесь.