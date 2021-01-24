Росрыболовство может запретить троллинг по всей стране – колумнист ПАИ

21:14, 24 января 2021, ПАИ

Росрыболовство может через год-два запретить по всей стране троллинг как способ рыбной ловли. К такому мнению пришёл в своей статье колумнист ПАИ Николай Бесклёвный.

Он напомнил, что в конце 2020 года на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ было принято решение о введении полного запрета троллинга как способа лова на Рыбинском водохранилище.

По мнению Николая Бесклёвного, это решение говорит о том, что рыболовов-любителей назначили виновными в исчезновении рыбы на Волге.

«Это ничем не подтверждённое, огульное и просто смешное обвинение вызвало взрыв возмущения на рыболовных форумах не только Поволжья, но и по всей стране, – отметил колумнист ПАИ. – И все мы пришли к незамысловатому выводу: эксперимент на Рыбинском водохранилище через год, через два закончится тем, что такой вид рыбалки, как троллинг, будет запрещён на всех водоёмах страны».

Подробнее о том, кому мешают рыболовы-любители, читайте здесь.