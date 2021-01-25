Псковские студенты рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей

12:03, 25 января 2021, ПАИ

На зарплату в 25 тысяч рублей рассчитывают псковские студенты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе HeadHunter.

С начала года самой популярной профессиональной сферой среди псковских студентов стала сфера «Продажи», а также «Административный персонал» и «ИТ, телеком». Реже всего резюме студентов можно встретить в сферах «Инсталляция и сервис», а также «Закупки».

При этом в резюме студенты рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей. Средняя нижняя планка находится на уровне 17 тысяч рублей, а верхняя – 30 тысяч рублей.

При этом 85% студентов из Пскова ищут работу с полной занятостью. 6% студентов отмечают, что готовы проходить стажировку, а 1% студентов хотели бы стать волонтерами. Гибким графиком интересуются 34%, удалённой работой – 20%, к вахте готовы 2%.

25 января в России празднуется День студента.