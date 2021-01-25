В ближайшее время российские вузы вернутся к очному формату обучения
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, когда вузы смогут вернуться к очному формату обучения, пишет РИА Новости.
По словам Фалькова, ситуация с коронавирусом во многих регионах и городах позволяет вернуться к традиционному формату обучения.
«Надеюсь, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», - заявил он во время общения с участниками конкурса «Студент года».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности постепенного смягчения введённых ограничений по коронавирусу.