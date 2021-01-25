Великолукские кикбоксёры привезли награды из Санкт-Петербурга

21:21, 25 января 2021, ПАИ

24 января в Санкт-Петербурге воспитанники спортивных школ из разных регионов страны сошлись на турнире по кикбоксингу К-1. Об этом рассказывает газета «Великолукская правда. Новости».

Соревнования привлекли более 130 спортсменов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ленинградской и Псковской областей.

Спортивная сборная города Великие Луки по кикбоксингу – воспитанники СК «Витязь» (тренер С. А. Москалёв) – проявили себя с лучшей стороны и завоевали награды высшей пробы. 1-е место заняли Иванов Илья, Речкин Даниил, Щепетов Александр, Иванов Трофим, 2-е место – Клёпов Александр, Лавчиновский Александр,

Голубев Федор, Волченков Максим.